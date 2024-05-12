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        Tekirdağ'da vatandaşlar güneşli havayı sahilde değerlendirdi

        Tekirdağ'da vatandaşlar, güneşli havayı sahilde değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:58 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:58
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        Tekirdağ'da vatandaşlar güneşli havayı sahilde değerlendirdi
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        Tekirdağ'da vatandaşlar, güneşli havayı sahilde değerlendirdi.

        Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede bazı vatandaşlar, sahildeki park ve yürüyüş alanlarında vakit geçirdi.

        Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar bisiklete bindi, ailece yürüyüş yaparak güneşin keyfini çıkardı.

        Çocuklar ise aileleriyle parklarda eğlendi, sahildeki çay bahçelerinde de yoğunluk yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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