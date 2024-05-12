Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

        Tekirdağ'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 14:17 Güncelleme: 12.05.2024 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi.

        Sahil dolgu alanında, Tekirdağ Motor Sporları Derneğince düzenlenen, "14. Modiyefiye Araç Fuarı" etkinliğine 650'yi aşkın modifiyeli araç ve sahipleri katıldı.

        Süleymanpaşa Belediyesinin desteklediği etkinlikte, "desibel" ve "güzellik" yarışması da yapıldı.

        Gün boyu devam eden yarışmalarda dereceye giren araç sahiplerine kupa ve plaket verilecek.

        Çocuklarıyla alana gelen aileler de araçlarla fotoğraf çektirdi.

        Tekirdağ Motor Sporları Derneği Başkanı Erkan Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok ilden modifiye araç meraklısının bir araya geldiğini söyledi.

        Katılımın oldukça yoğun olduğunu aktaran Yavaş, organizasyona olan ilginin her sene arttığını ifade etti.

        Yavaş, "Bu sene farklı oldu. Araç katılımı çok yüksek. Türkiye'nin 35 ilinden araç katılımı oldu. 650 araç ile rekor kırıldı. Normalde 450 araç oluyordu. Bu yıl 650 araç aldık."dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 20 yılda 15 vakıf eserinin restorasyonu yapıldı
        Tekirdağ'da 20 yılda 15 vakıf eserinin restorasyonu yapıldı
        Tekirdağ'da vatandaşlar güneşli havayı sahilde değerlendirdi
        Tekirdağ'da vatandaşlar güneşli havayı sahilde değerlendirdi
        Tekirdağ'da anneler, özel çocuklarını fiziksel aktivitelerle sosyalleştiriy...
        Tekirdağ'da anneler, özel çocuklarını fiziksel aktivitelerle sosyalleştiriy...
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehit annelerine ziyaret
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehit annelerine ziyaret
        Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Tekirdağ'a ulaş...
        Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Tekirdağ'a ulaş...
        Tekirdağ'da küçük teknelerin avladığı sardalya tezgahları süslüyor
        Tekirdağ'da küçük teknelerin avladığı sardalya tezgahları süslüyor