Çorluspor 1947 ligin tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta (BAL) mücadele eden Çorluspor 1947, hafta sonu General Basri Saran Stadyumu'nda Diliskelesispor'la karşılaştı.

Çorluspor 1947 rakibini 3-0 mağlup etti.

Kulübün şampiyon olması nedeniyle stadyum ve ilçede kutlamalar yapıldı.

Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

İnandıkları başarıya ulaştıklarını ifade eden Gümüş, "Bazı müsabakalarda talihsizlikler oldu ama sezon sonunda şampiyon olmayı da başardık." dedi.