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        Vali Soytürk'ün "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" mesajı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:22 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:22
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        Vali Soytürk'ün "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" mesajı
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Soytürk mesajında, çiftçilerin, emek ve alın teriyle çalışarak beslenme ihtiyacının karşılanmasını sağladıklarını belirtti.

        Sofraya ulaşan ekmeğin, meyvenin, sebzenin üreticisi çiftçilerin, aynı zamanda ürünlerini ihraç ederek ülkenin kalkınmasına ve ekonominin büyümesine büyük katkı sağladığını aktaran Soytürk, şunları kaydetti:

        "Nitekim Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türk köylüsü ve çiftçisini 'milletin efendisi' olarak tanımlamış, 'Milli ekonominin temeli ziraattır.' diyerek cefakar çiftçilerimizin ülke kalkınmasındaki ve toplum içindeki yeri ve önemini belirtmiştir. Tarım ve hayvancılık üretiminin her kademesinde çalışan vefakar çiftçilerimizin; üretim ve verimliliğin arttırılması, yaşam şartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin pazarlara ulaştırılması ilimizde tarım ve hayvancılığının kalkınmasında büyük bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda ilimizde tarıma, hayvancılığa yönelik yatırımları destekleyici çalışmalarımız artarak devam etmektedir.

        Bu vesileyle, üretmek için fedakarca çaba harcayan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, bol ve bereketli kazançlar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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