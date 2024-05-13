Down sendromlu fotoğrafçı açtığı sergilerle özel bireyler için farkındalık oluşturuyor

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan 20 yaşındaki down sendromlu Volkan Niyazi Madaslı, çektiği fotoğraflarla sergiler açıp özel bireyler için farkındalık oluşturuyor.

Ortaokuldayken katıldığı bir programda etkilendiği fotoğraf eğitmeni ve sanatçı Gılcan Mete Delibay'dan eğitim alan Madaslı, fotoğrafçılık alanında çalışmaya başladı.

Kısa sürede yaptığı çalışmalarla kendini geliştiren Madaslı, Delibay'ın da yardımıyla 4 fotoğraf sergisi açtı.

Volkan Niyazi Madaslı, AA muhabirine, fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini söyledi.

Her zaman kendisini geliştirmek için gayret ettiğini belirten Madaslı, "Fotoğraf çekmek çok güzel. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. En çok da insan fotoğrafları, portre fotoğraf çekmeyi seviyorum. Çektiğim fotoğraflardan sergi açınca mutlu oldum. Yeni fotoğraf sergileri de gelecek." dedi.

Madaslı'nın annesi ve aynı zamanda Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği Başkanı Zehra Metin Özen de oğlunun fotoğraf çekmeyi çok sevdiği için kısa sürede kendini geliştirdiğini dile getirdi.

Volkan'ın açtığı sergilerle farkındalık oluşturmak istediğini belirten Özen, "Sergilerinde özel bireylere dikkat çekilmesi için gayret gösterdi. Özel gereksinimli bireylerin de bizden farklı gözü olabileceği, onların da bir şeyleri başarabileceği ve ortaya bir ürün koyabileceklerini göstermek istedik." diye konuştu.