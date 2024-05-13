Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Down sendromlu fotoğrafçı açtığı sergilerle özel bireyler için farkındalık oluşturuyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan 20 yaşındaki down sendromlu Volkan Niyazi Madaslı, çektiği fotoğraflarla sergiler açıp özel bireyler için farkındalık oluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:49 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Down sendromlu fotoğrafçı açtığı sergilerle özel bireyler için farkındalık oluşturuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan 20 yaşındaki down sendromlu Volkan Niyazi Madaslı, çektiği fotoğraflarla sergiler açıp özel bireyler için farkındalık oluşturuyor.

        Ortaokuldayken katıldığı bir programda etkilendiği fotoğraf eğitmeni ve sanatçı Gılcan Mete Delibay'dan eğitim alan Madaslı, fotoğrafçılık alanında çalışmaya başladı.

        Kısa sürede yaptığı çalışmalarla kendini geliştiren Madaslı, Delibay'ın da yardımıyla 4 fotoğraf sergisi açtı.

        Volkan Niyazi Madaslı, AA muhabirine, fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini söyledi.

        Her zaman kendisini geliştirmek için gayret ettiğini belirten Madaslı, "Fotoğraf çekmek çok güzel. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. En çok da insan fotoğrafları, portre fotoğraf çekmeyi seviyorum. Çektiğim fotoğraflardan sergi açınca mutlu oldum. Yeni fotoğraf sergileri de gelecek." dedi.

        Madaslı'nın annesi ve aynı zamanda Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği Başkanı Zehra Metin Özen de oğlunun fotoğraf çekmeyi çok sevdiği için kısa sürede kendini geliştirdiğini dile getirdi.

        Volkan'ın açtığı sergilerle farkındalık oluşturmak istediğini belirten Özen, "Sergilerinde özel bireylere dikkat çekilmesi için gayret gösterdi. Özel gereksinimli bireylerin de bizden farklı gözü olabileceği, onların da bir şeyleri başarabileceği ve ortaya bir ürün koyabileceklerini göstermek istedik." diye konuştu.

        Özen, özel gereksinimli bireylere karşı daha duyarlı olunması gerektiğini ve fırsat verilince onların da bir şeyleri başarabildiğini ifade etti.

        Oğlunun fotoğraf çekmeye başladıktan sonra öz güven kazandığını belirten Özen, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Fotoğraf çekmeye başladıktan sonra farklı bir gözü olduğunu fark ettik. Ortamlarda daha rahat davranmaya başladı. İnsanların arasına girerek rahatça iletişim kurabiliyor. Özel gereksinimli bireyleri sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlerden ön plana çıkartmalıyız. Hepsinin kendine özgü yeteneği muhakkak var ve o yeteneği keşfetmesini sağlamalıyız. Aileler çocuklarını sosyal faaliyetlere katmaya çalışsın. Biz dernek olarak her zaman ailelere destek oluyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Z kuşağı neden botoks yaptırıyor?
        Z kuşağı neden botoks yaptırıyor?
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil

        Benzer Haberler

        Vali Soytürk'ün "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" mesajı
        Vali Soytürk'ün "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" mesajı
        Kadın taksi sürücüsü İstanbul'da başladığı mesleğine Tekirdağ'da devam ediy...
        Kadın taksi sürücüsü İstanbul'da başladığı mesleğine Tekirdağ'da devam ediy...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
        Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
        Tekirdağ'da 20 yılda 15 vakıf eserinin restorasyonu yapıldı
        Tekirdağ'da 20 yılda 15 vakıf eserinin restorasyonu yapıldı
        Tekirdağ'da vatandaşlar güneşli havayı sahilde değerlendirdi
        Tekirdağ'da vatandaşlar güneşli havayı sahilde değerlendirdi