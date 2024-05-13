Tekirdağ'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muhittin Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.
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