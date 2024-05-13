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        Tekirdağ'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 16:33 Güncelleme: 13.05.2024 - 16:33
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        Tekirdağ'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Muhittin Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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