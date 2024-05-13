Tekirdağ'da jandarmadan kaçan araç sürücüsü gözaltına alındı

Kazada sürücüler ile araçlardaki iki yolcu yaralandı.

Kendisini durdurmaya çalışan ekiplerin motosikletlerine çarparak zarar veren sürücü, daha sonra İ.K'nin kullandığı 34 BA 4997 plakalı otomobile çarptı.

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