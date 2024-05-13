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        Tekirdağ'da jandarmadan kaçan araç sürücüsü gözaltına alındı

        Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 19:13 Güncelleme: 13.05.2024 - 19:13
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        Tekirdağ'da jandarmadan kaçan araç sürücüsü gözaltına alındı
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        Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

        Türkgücü Mahallesi'nde 39 AAC 302 plakalı otomobilin sürücüsü O.H.S, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

        Kendisini durdurmaya çalışan ekiplerin motosikletlerine çarparak zarar veren sürücü, daha sonra İ.K'nin kullandığı 34 BA 4997 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki iki yolcu yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Tedavisi sonrası gözaltına alınan sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konulduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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