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        Tekirdağ'da "Türkülerle Yarenlik" konseri düzenlendi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuarınca "Türkülerle Yarenlik" konseri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 09:11 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:11
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        Tekirdağ'da "Türkülerle Yarenlik" konseri düzenlendi
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuarınca "Türkülerle Yarenlik" konseri verildi.

        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserin sanat danışmanlığını NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çayır üstlendi.

        Çayır'ın şefliğinde Türk Müziği İcra Topluluğu, çeşitli yörelerden türküler ve ezgiler seslendirdi.

        Program, Aşık Veysel'e ithaf edilen, söz ve müziği Çayır'a ait "Dostlar Seni Unutmadı" adlı eserle tamamlandı.

        Konservatuar Müdürü Doç. Dr. Arda Göksu, Çayır ve saz heyetine teşekkür ederek günün anısına teşekkür belgesi verdi.

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