Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Bir iş yerinde ve otomobilde yapılan aramada, 517 uyuşturucu hap, 182 gram eroin, 86 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 450 lira ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.