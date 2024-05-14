Tekirdağ'da bijuteri dükkanında karşılaştığı husumetlisine ateş eden kadın başka bir müşteriyi yaraladı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

T.A'nın yanındaki ruhsatsız tabancayla N.D'nin olduğu yöne ateş etmesi sonucu dükkanda bulunan müşterilerden N.Ç. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, husumetli olduğu öne sürülen kadınlar T.A. ve N.D, Hükümet Caddesi'nde alışveriş ettikleri sırada bir bijuteri dükkanında karşılaştı.

Tekirdağ'da bijuteri dükkanında husumetlisi kadınla karşılaşan şüphelinin tabancayla etmesi sonucu iş yerindeki başka bir müşteri yaralandı.

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