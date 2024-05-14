Tekirdağ'da bijuteri dükkanında karşılaştığı husumetlisine ateş eden kadın başka bir müşteriyi yaraladı
Tekirdağ'da bijuteri dükkanında husumetlisi kadınla karşılaşan şüphelinin tabancayla etmesi sonucu iş yerindeki başka bir müşteri yaralandı.
Tekirdağ'da bijuteri dükkanında husumetlisi kadınla karşılaşan şüphelinin tabancayla etmesi sonucu iş yerindeki başka bir müşteri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, husumetli olduğu öne sürülen kadınlar T.A. ve N.D, Hükümet Caddesi'nde alışveriş ettikleri sırada bir bijuteri dükkanında karşılaştı.
İkili arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.
T.A'nın yanındaki ruhsatsız tabancayla N.D'nin olduğu yöne ateş etmesi sonucu dükkanda bulunan müşterilerden N.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan N.Ç, tedavisi için Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüpheli kadın, polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Olay iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi.
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