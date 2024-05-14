Tekirdağ'da boş yük vagonunun liman kapısına çarpma anı kamerada

Kayıtlarda bir süre daha liman içerisinde ilerleyen vagonun hızının azalmasıyla durduğu yer alıyor.

Bir araçtan cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, lokomotife bağlı olmayan platform tipi yük vagonunun, bir süre raylarda ilerledikten sonra Vatan Caddesi'ndeki kapalı liman kapısına çarptığı görülüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.