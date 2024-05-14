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        Tekirdağ'da boş yük vagonunun liman kapısına çarpma anı kamerada

        Tekirdağ'da demir yolunda ilerleyen boş yük vagonunun liman kapısına çarpma anı cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:24 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:24
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        Tekirdağ'da boş yük vagonunun liman kapısına çarpma anı kamerada
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        Tekirdağ'da demir yolunda ilerleyen boş yük vagonunun liman kapısına çarpma anı cep telefonuyla görüntülendi.

        Bir araçtan cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, lokomotife bağlı olmayan platform tipi yük vagonunun, bir süre raylarda ilerledikten sonra Vatan Caddesi'ndeki kapalı liman kapısına çarptığı görülüyor.

        Kayıtlarda bir süre daha liman içerisinde ilerleyen vagonun hızının azalmasıyla durduğu yer alıyor.

        Platform tipi vagonun, vagon ayrımı sırasında teknik arıza nedeniyle ilerlediği değerlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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