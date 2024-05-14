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        Tekirdağ'da "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" kutlandı

        Tekirdağ'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:25 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:25
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        Tekirdağ'da "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" kutlandı
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        Tekirdağ'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Süleymanpaşa Ziraat Odası tarafından Valilik önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Süleymanpaşa Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Günal Deveci, üreten çiftçiye her zaman sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

        Her zaman çiftçiyi merkeze alan devlet politikalarına ihtiyaç olduğunu belirten Deveci, "Tarım sektöründe uygulanacak devlet politikaları kalıcı olmalıdır. Dünyada pandemi, kuraklık, savaş nedeniyle gıda krizleri ve kıtlık başladı. Çiftçimiz bir yandan salgının getirdiği, diğer yandan Ukrayna-Rusya savaşı kaynaklı ekonomik zorluklarla uğraştı. Çiftçilerimiz yine devreye girerek her türlü zorluğa rağmen gıda üretimine devam etti." dedi.

        Deveci, dünyada yaşanan krizlerde çiftçilerin öneminin anlaşıldığını ve tarımın tartışılmaz bir sektör olduğunu dile getirdi.

        Ekmekten, sebze ve meyveye kadar bütün gıdaları sofralara çiftçilerin alın teriyle ulaştığını ifade eden Deveci, "Girdi maliyetleri artmakta ve çiftçilerimiz bu maliyetler karşısında ezilmektedir. Tarım demek gıda güvencesi demektir. Gıda güvencemizi sağlayanlar ise eli öpülesi çiftçilerimizdir. Çiftçimiz çok büyük bir alkış ve teşekkürü hak ederken, var olan sorunlarının da çözümünü bekliyor. Halihazırda çiftçilerimiz için en büyük sorun üretim maliyetlerinin yüksekliğidir." diye konuştu.

        Törene, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, oda başkanları ve çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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