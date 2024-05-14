Tekirdağ'da 10 yılda 5 buğday ve 8 yem bitkisi tohumu ıslah edildi

FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde görevli akademisyenler 10 yılda ıslah edilen 5 buğday ve 8 yem bitkisi tohumunu çiftçinin hizmetine sundu.

Ziraat Fakültesi akademisyenleri araştırmalar sonucu "ziraat", "lider", "Ergene", "zirve", "Asia" adını verdikleri buğday, "töre", "ateş", "fig", "orakefe", "sarıefe", "Süleymanpaşa", "beyaztrak", "öncü" isimleri verdikleri yem bitki tohumlarını ıslah etti.

Islah edilen buğday ve yem bitkisi tohumları değişen iklim şartlarına direnci ve yüksek verimiyle dikkati çekiyor.

Buğday ve yem bitkisi tohumlarının kuraklığa ve hastalıklara dayanıklı olarak ıslah edildiğini anlatan Başer, şunları kaydetti:

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, AA muhabirine yeni geliştirilen buğday ve yem bitkilerinin gelişim ve verimlerinin diğer tohumlara göre daha iyi olduğunu söyledi.

"Islah çeşitlerin hepsi şartlara uygun şekilde ıslah edildi. Islah ettiğimiz tohumlar iklim değişikliğinden daha az etkileniyor. 'Lider', iklim değişimi, kuraklık, soğuklara karşın oldukça dayanıklı bir çeşit. Kışlık olması sebebiyle rahatlıkla ekilebilecek, ters giden yıllarda bile çiftçimizi güldürebilecek. 'Lider'in sap verimi de oldukça iyi.

Üreticilerimiz verim istediklerinde 'zirve' çeşidimizi söylüyoruz. Kuraklık için 'lider' çeşidi, bunun yanında makarnalık buğday çeşidi olarak 'ziraat' çeşidi var. Bunun yanında sulanabilir araziler için 'Asia' çeşidimiz var. Bu çeşitlere iyi bakılırsa dönümde 900 kilograma kadar verime ulaşılabilir. Yem bitkilerinde dekarda yeşil ot olarak 3 ton civarında, kuru ot olarak ise 1,5 ton verim alınabiliyor."