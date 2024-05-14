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        Tekirdağ'da yeşil alanlarda "bakım ve temizlik" çalışması başlatıldı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekiplerince, il genelindeki yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:41 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:41
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        Tekirdağ'da yeşil alanlarda "bakım ve temizlik" çalışması başlatıldı
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        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekiplerince, il genelindeki yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışması yapılıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından yeni park projeleri, aktif ve pasif yeşil alanların oluşturulması, mevsimlik çiçek ekimi, rulo çim serimi, çocuk oyun ve fitness grubu kurulumu, ahşap üretim imalatı, mezarlık alanlarda ot biçimi, çalı kesimi, boyama ve sulama faaliyetleri gibi çalışmalar yürütülüyor.

        Ayrıca 11 ilçede yetki ve sorumluluk bölgelerinde bulunan refüj, park ve yeşil alanlarda periyodik bakım ve temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor.

        Nisan ayında Tekirdağ il genelinde park, bahçe ve refüjlerde toplam 652 dönüm çim alan biçildi, mezarlık, yol ve diğer yerlerde 8 bin 2 dönüm otluk alanın biçimi ve temizlik çalışmaları yapıldı.

        Kurban Bayramı öncesi 11 ilçedeki merkez ve kırsal mahallelerdeki mezarlık alanlarında ise temizlik ve bakım işlemleri yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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