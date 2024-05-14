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        Tekirdağ merkezli "Mahzen-45" operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ merkezli 4 ildeki "Mahzen-45" operasyonlarında yakalanan ve aralarında suç örgütünün elebaşı Hakan Uslu'nun da bulunduğu 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 08:50 Güncelleme: 14.05.2024 - 08:50
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        Tekirdağ merkezli "Mahzen-45" operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ merkezli 4 ildeki "Mahzen-45" operasyonlarında yakalanan ve aralarında suç örgütünün elebaşı Hakan Uslu'nun da bulunduğu 6 zanlı tutuklandı.

        Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Tekirdağ merkezli olarak bu kentin yanı sıra İstanbul, Adana ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan, aralarında çetenin elebaşı Uslu'nun da bulunduğu 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelilerin, örgütlü olarak "parada sahtecilik" suçunu işledikleri, sahte para imal ettikleri ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edilmişti.

        Operasyonlarda 3 milyon 200 bin ABD doları değerinde sahte para, 7 dolar basma kalıbı, 2 para sayma makinesi, 3 para kontrol makinesi, 3 para ayarlamada kullanılan bilgisayar, fotokopi makinesi, pres transfer makinesi, kırpma makinesi ve para basımında kullanılan matbaa makinesi ele geçirilmişti.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen "Mahzen-45" operasyonlarında elebaşılığını Hakan Uslu'nun yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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