Tekirdağ'da üniversite öğrencilerinin Filistin'e destek eylemleri devam ediyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla kurdukları çadırda oturma eylemi yapıyor.

Üniversite yerleşkesindeki Tatbikat Camisi yanında kurdukları çadırlarda eylemlerini sürdüren öğrenciler, Gazze'de yaşanan zulmü ve yaşanan sıkıntıları duyurmak amacıyla İsrail'in saldırıları sona erene kadar eylemlerini devam ettirmeyi planlıyor.

Tekirdağ Genç İHH Temsilcisi Muhammet Emin Akagündüz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her zaman mazlumun yanında olup onların sesini duyurmaya gayret edeceklerini söyledi.

İsrail'in yaptığı soykırımın bir an önce durdurulması gerektiğini belirten Akagündüz, "Tekirdağ'da başlattığımız eylemlere devam ediyoruz. Her gün, gece gündüz burada bulunmaya devam ediyoruz. Zaman zaman farklı fakültelerde de açıklamalar yaparak Filistin'deki soykırımı haykırmak istedik. Mücadelemizi göstermek için burada toplanmaya devam ediyoruz. Bizim amacımız bu soykırımı normalleştirmemek. Bu soykırıma karşı durmanın insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu önce kendimize sonra insanlığa hatırlatmak istiyoruz." diye konuştu.