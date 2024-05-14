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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'da Engelliler Haftası dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, özel bakım merkezlerinde kalan engellilerin hazırladığı hediyelik eşyalar sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 14:23 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:23
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ'da Engelliler Haftası dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, özel bakım merkezlerinde kalan engellilerin hazırladığı hediyelik eşyalar sergilendi.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açılışını gerçekleştirdiği sergide, serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Sergiyi gezen Vali Soytürk, engellilerle sohbet etti, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Ahşap yakma, el sanatları, el işleri ve sepet gibi ürünlerin yer aldığı sergi 2 gün boyunca ziyarete açık olacak.

        -Başvurular alınmaya başladı

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kurban satış başvuruları için kayıtların başladığını bildirdi.

        Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada Çorlu Belediyesi Kurban Satış Merkezi'nde satış yapmak isteyen, büyükbaş üreticilerinin 24 Mayıs tarihine kadar kurban satış başvuruları için kayıt yaptırabileceklerini belirtti.

        İl dışından gelecek olan üreticilerin ise 20 - 24 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapabileceklerini aktaran Sarıkurt, "Kurban satış merkezinde büyükbaş hayvan satışlarına 30 Mayıs günü başlanacak. Küçükbaş hayvan satışı ise 8 Haziran'da başlanacak. Üreticiler, başvuru için gerekli işlemler hakkında detaylı bilgiye 444 99 59 numaralı telefonu arayarak ulaşabilecekler ya da Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevine bizzat başvurarak bilgi sahibi olabilecek."ifadelerini kullandı.

        - Ergene'de çilek tarlaları hizmete açıldı

        Ergene Belediyesi çilek tarlası, yeni sezonda vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak yaptığı yazılı açıklamada, Velimeşe Mahallesi'nde belediyenin tarımsal üretim alanında, belediye olarak çilek tarlalarının vatandaşların hizmetine açıldığını belirtti.

        Geçen yıl vatandaşların çilek tarlalarına yoğun ilgi gösterdiğini hatırlatan Topak, çilek tarlalarının yapılan bakım çalışmalarının ardından yeniden hizmet vermeye başladığını sunduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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