"Trakya Doğada Yaşam Fuarı" Çorlu'da açıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bu yıl 3.'sü düzenlenen Trakya Doğada Yaşam Fuarı açıldı.

Zafer Mahallesi'nde kurulan fuarda 55 karavan firması ürünlerini tanıtıyor.

Fuar saat 10.00 - 22.00 arası ziyaret edilebiliyor.

Fuarı düzenleyen firmanın sahibi Umut Güngör, AA muhabirine, Çorlu merkezli fuara 3 yıldır yoğun katılım olduğunu söyledi.

İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirden konukların yanı sıra Bulgaristan ve Yunanistan'dan da ziyaretçilerin bulunduğunu ifade eden Güngör, "Fuarımız 55 karavan üreticisi firmaya, tedarikçiler, karavan, çadır ve kamp malzemeleriyle beraber yaklaşık 85 standa ev sahipliği yapıyor." dedi.