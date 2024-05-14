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        "Trakya Doğada Yaşam Fuarı" Çorlu'da açıldı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bu yıl 3.'sü düzenlenen Trakya Doğada Yaşam Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:52 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:52
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        "Trakya Doğada Yaşam Fuarı" Çorlu'da açıldı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bu yıl 3.'sü düzenlenen Trakya Doğada Yaşam Fuarı açıldı.

        Zafer Mahallesi'nde kurulan fuarda 55 karavan firması ürünlerini tanıtıyor.

        Fuar saat 10.00 - 22.00 arası ziyaret edilebiliyor.

        Fuarı düzenleyen firmanın sahibi Umut Güngör, AA muhabirine, Çorlu merkezli fuara 3 yıldır yoğun katılım olduğunu söyledi.

        İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirden konukların yanı sıra Bulgaristan ve Yunanistan'dan da ziyaretçilerin bulunduğunu ifade eden Güngör, "Fuarımız 55 karavan üreticisi firmaya, tedarikçiler, karavan, çadır ve kamp malzemeleriyle beraber yaklaşık 85 standa ev sahipliği yapıyor." dedi.

        19 Mayıs Pazar günü saat 22.00'ye kadar fuarın ziyarete açık olacağının altını çizen Güngör, açık alan konseptli Türkiye'nin en büyük fuarı olma özelliğini de taşıdıklarını kaydetti.

        Karavan sektörünün, insanların doğada buluşması ve kendilerini yenilemeleri açısından önemli olduğunu belirten Güngör, fuara yoğun ziyaretçi beklediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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