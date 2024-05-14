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        Tekirdağlı sporcular Kick Boks Dünya Kupası'nda mücadele edecek

        Tekirdağ'dan beş sporcu 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:31 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:31
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        Tekirdağlı sporcular Kick Boks Dünya Kupası'nda mücadele edecek
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        Tekirdağ'dan beş sporcu 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

        Şarköy Kickboks Genç Yiğitler Spor Kulübü Derneği sporcuları 15-16 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek olan müsabakalara hazırlandı.

        Antrenör Fatih Akarca, AA muhabirine organizasyonda Tekirdağ'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

        Heyecanlı olduklarını ifade eden Akarca, müsabakalardan başarıyla döneceklerine inandığını kaydetti.

        Akarca, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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