Tekirdağlı sporcular Kick Boks Dünya Kupası'nda mücadele edecek
Tekirdağ'dan beş sporcu 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
Tekirdağ'dan beş sporcu 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
Şarköy Kickboks Genç Yiğitler Spor Kulübü Derneği sporcuları 15-16 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek olan müsabakalara hazırlandı.
Antrenör Fatih Akarca, AA muhabirine organizasyonda Tekirdağ'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.
Heyecanlı olduklarını ifade eden Akarca, müsabakalardan başarıyla döneceklerine inandığını kaydetti.
Akarca, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
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