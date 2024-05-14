Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da "Küresel Siyonizm ve Gazze" konferansı düzenlendi

        İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında soykırım ve etnik temizlik yapıldığını, insanların bunu canlı yayınlarla izlediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:39 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da "Küresel Siyonizm ve Gazze" konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında soykırım ve etnik temizlik yapıldığını, insanların bunu canlı yayınlarla izlediğini söyledi.

        Gündüz, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve İl Müftülüğünce Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Küresel Siyonizm ve Gazze" Konferansı'nda yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanların öldürülmeye devam ettiğini söyledi.

        Gazze'de soykırım yaşandığını ifade eden Gündüz, "Gazze'de soykırım ve etnik temizlik yaşanmasını canlı yayın izler gibi izliyoruz. 1930'larda Yahudi soykırımını insanlar canlı yayında izlemedi. Hindistan'daki İngiliz zulmünü insanlar canlı yayında izlemedi. ABD'deki yerlilerin soykırıma tabi tutulmasını canlı izlemedi. 40 bine yakın insan katledildi." diye konuştu.

        Gündüz, Gazze'de insanların yerinden edilerek açlığa mahkum edilmesinin tüm dünyada, bir televizyon programı gibi tepkisiz izlediğinin altını çizdi.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin de Gazze'nin İslam dünyasının kanayan yarası olduğunu vurguladı.

        Gazze'nin, İslam dünyasının en mazlum coğrafyası olduğunu ifade eden Keskin, "Gazze'de yaşananlara dünya seyirci kalıyor. Çok cılız sesler çıkıyor. Bu konuda maalesef İslam dünyası sınavı kaybetti. Bu, İslam dünyası için çok önemli bir sınavdı. Bu kardeşlerimize destek vermeye bize dinimiz emrediyor." diye konuştu.

        Konferansa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Program kapsamında Kur'an tilaveti de icra edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz
        Gürcistan'da tartışmalı yasaya onay
        Gürcistan'da tartışmalı yasaya onay
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        İstanbul'da yaşandı! Korkunç manevra!
        İstanbul'da yaşandı! Korkunç manevra!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı

        Benzer Haberler

        Tekirdağlı sporcular Kick Boks Dünya Kupası'nda mücadele edecek
        Tekirdağlı sporcular Kick Boks Dünya Kupası'nda mücadele edecek
        "Trakya Doğada Yaşam Fuarı" Çorlu'da açıldı
        "Trakya Doğada Yaşam Fuarı" Çorlu'da açıldı
        Lokomotiften ayrılan yük vagonunun liman kapısına çarptığı anlar kamerada
        Lokomotiften ayrılan yük vagonunun liman kapısına çarptığı anlar kamerada
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da üniversite öğrencilerinin Filistin'e destek eylemleri devam edi...
        Tekirdağ'da üniversite öğrencilerinin Filistin'e destek eylemleri devam edi...
        Husumetlisi kadına tabanca ile ateş açtığı anlar kamerada
        Husumetlisi kadına tabanca ile ateş açtığı anlar kamerada