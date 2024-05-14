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        Tekirdağ'da öğretmenlerden oluşan koro sahne aldı

        Tekirdağ'da, 40 öğretmenden oluşan koro, Gençlik Haftası kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 20:38 Güncelleme: 14.05.2024 - 20:42
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        Tekirdağ'da öğretmenlerden oluşan koro sahne aldı
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        Tekirdağ'da, 40 öğretmenden oluşan koro, Gençlik Haftası kapsamında konser verdi.

        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğünce 7 yıl önce farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerden oluşturulan Öğretmenler Korosu, şef Neslihan Armağan yönetiminde, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

        Koro, "Saymadım Kaç Yıl Oldu", "Sevdadır şu Kalbe Dolan", "Bu Ateşi Sen Yaktın İçime", Hasreti Yıllara Sor" ve "Onun Olmaya Hakkım Yok" gibi eserleri seslendirdi.

        Sanatseverler de zaman zaman koroya eşlik etti.

        Koro şefi Neslihan Armağan, AA muhabirine, yedinci konserlerini verdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

        Düzenledikleri konserlerle izleyicilerin kulaklarının pasını sildiklerini ifade eden Armağan, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz müzik konusunda farkındalık oluşturmak için güzel bir proje hazırladı. Ben de bu koronun şefi olmaktan ve burada yer almaktan gurur duyuyorum. Hem stres atıyoruz hem de birbirinden güzel konserler gerçekleştiriyoruz." dedi.

        İlkokul öğretmeni Yasemin Zeray da koroda yer almaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Her yıl koronun kendini geliştirdiğini belirten Zeray, "Koro sayesinde enstrümanları yakından görme, dinleme şansını yakaladık. Aynı zamanda sahne tecrübesi edindik. Artık müzik kulağımın, ritim duygumun geliştiğini hissediyorum. Her konserimiziz ardından insanlarda güzel izler bıraktığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

        Konseri Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, öğretmenler ve vatandaşlar izledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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