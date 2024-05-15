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        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde 36 bin 960 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 08:46 Güncelleme: 15.05.2024 - 08:46
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çerkezköy ilçesinde 36 bin 960 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bir iş yerinde yaptıkları aramada 36 bin 960 makaron ele geçirdi.

        Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        - Çerkezköy'de 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde evinde 2 ruhsatsız tüfek ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir evde yaptığı aramada, 2 ruhsatsız tüfek ve 22 tüfek fişeği ele geçirdi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        -Saray'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Saray ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde S.B'nin evinde arama yaptı.

        Aramada, ruhsatsız tabanca ve 143 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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