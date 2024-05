Süleymanpaşa Belediyesine yerli tohum desteği

Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren iki firma belediyeye "yerli üretim ayçiçeği tohumu" hibe etti.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Volkan Nallar, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Süleymanpaşa Ziraat Odasının düzenlediği programa katıldı.

Nallar, daha sonra belediye bünyesindeki Tarım AŞ'ye yerli üretim ayçiçeği tohumu hibe eden iki firmayı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volkan Nallar, Süleymanpaşa Belediyesi olarak kırsal mahallelerde belediyeye ait tarlalarda yerli tohum kullanmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Tarım faaliyeti gerçekleştirerek hem belediyeye hem de şehre ciddi anlamda katma değer sağladıklarını aktaran Nallar, şunları kaydetti:

"Bu çabamızda bizlere destek olan girişimcilerimiz ve firmalarımız var. Her ikisi de kendi bünyelerinde yerli tohum üretimi yapıyor. Belediyemize hibe ettikleri yerli üretim ayçiçeği tohumları için şükranlarımı sunuyorum. Bu tohumlar tarlalarımızda yeşerecek, ayçiçek yağına dönüşecek ve aşevimizde hazırlanarak her gün binden fazla ihtiyaç sahibi ailemizin evine ulaştırdığımız yemeklerde kullanılacak. Hayırsever işadamlarımızın nezdinde şehrimizde tarımsal üretim yapan, soframıza değer katan çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor, belediye olarak her zaman yanlarında olduğumuzu vurgulamak istiyorum."