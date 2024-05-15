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        Tekirdağ'da çaldığı otomobille kaçarken yakalanan zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çaldığı otomobile sahte plaka takıp kaçarken yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 10:29 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:32
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        Tekirdağ'da çaldığı otomobille kaçarken yakalanan zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çaldığı otomobile sahte plaka takıp kaçarken yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Saray ilçesinde yaşayan G.A'nın otomobilinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobili çalanların A.K. ve U.A. olduğunu tespit etti.

        Sahte plaka takıldığı belirlenen otomobil, Çorlu ilçesinde ekiplerin kovalamacası sonucu durduruldu.

        Gözaltına alınan sürücü A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Çalınan otomobil sahibine teslim edildi, diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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