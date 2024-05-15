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        Tekirdağ Dostspor Veteran takımı şampiyon oldu

        Trakya Veteranlar Ligi Şampiyonası'nda, Tekirdağ Dostspor Veteranlar Takımı şampiyonluğu elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:33 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:33
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        Tekirdağ Dostspor Veteran takımı şampiyon oldu
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        Trakya Veteranlar Ligi Şampiyonası'nda, Tekirdağ Dostspor Veteranlar Takımı şampiyonluğu elde etti.

        Trakya Veteran Ligi Tertip Komitesi tarafından düzenlenen şampiyonaya bölgedeki 21 takım katıldı.

        Yapılan karşılaşmalar sonucunda, Edirne 1923 Veteran Takımı ile Tekirdağ Dostspor Veteran Takımı finale kaldı.

        Ergene Ulaş Stadyumunda oynanan final karşılaşmasında Tekirdağ Dostspor Veteran Takımı, Edirne 1923 Veteran Takımı'nı 5-3 yenerek şampiyon oldu.

        Tekirdağ Dostspor Veteran Takımının Kurucusu ve aynı zamanda Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı, yaptığı açıklamada, çok güzel mücadelelerin ardından şampiyonluğa ulaştıklarını söyledi.

        Her yıl şampiyonaya katılıp mücadele eden takımları tebrik eden Soykırlı, "Bir sezonluk emek ve alın teri ile arzu ettiğimiz şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardık. Her sene çok güzel mücadelelerin yaşandı ligimizde bu sene tecrübemizle şampiyon olmayı başardık. Bu şampiyonluk başta bize inanan ve her şeyin en güzeline layık olan Tekirdağ halkımıza armağan olsun." dedi.

        Maç öncesi Tekirdağ Dostspor Veteran Takımı ve Edirne 1923 Veteran Takımı oyuncuları 2021 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tekirdağ Dostspor takımı kalecisi Serdar Cengiz'in ailesine forma hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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