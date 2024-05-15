Tekirdağ'da TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

Fuarda yazılım, teknoloji tasarım, coğrafya, psikoloji alanlarında çalışmalarının bulunduğunu aktaran Daloğlu, "Öğrenciler, güncel olan merak ettikleri, ilgi duydukları projelere yönelik çeşitli çalışmalar yaptı. Çeşitli yöntemlerle projelerinde bulgular elde ederek, stantlarında sunumlarını yapıyor."diye konuştu.

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