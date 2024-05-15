Trakya'daki uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı yakalandı
Trakya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.
Trakya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu madde çıkan 3 zanlıyı uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına aldı.
Tekirdağ'da da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçelerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonda 12 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 116 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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