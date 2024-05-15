Tekirdağ'da resim bölümü öğrencileri müzede ders yaptı

Tekirdağ'da resim bölümü öğrencileri, müzede ders yapıp kentin tarihini de öğrenme fırsatı yakaladı.

Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, Namık Kemal Evi ile Rakoczi Müzesi'ni gezdi.

Daha sonra Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesine geçen öğrenciler, eserler hakkında bilgi aldı.

Ardından öğrenciler müzenin bahçesinde istedikleri bir eserin resmini çizdi.

Fakülte araştırma görevlilerinden Tuncay Murat Atal, gazetecilere yaptığı açıklamada ders kapsamında güzel bir etkinlik için müzeleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin ders kapsamında müzede resim çizmesinin kendileri için farklı bir etkinlik olduğunu ifade eden Atal, "Öğrencilerle birlikte iki ders kapsamında müzeleri gezdik. Bu etkinlikle öğrencilerin tarihle, şehirle, dokuyla, arkeolojiyle, etnografyayla buluşmasını istedik." dedi.

Öğrencilerden Sude Naz Kabul de kentin tarihi hakkında güzel bilgiler öğrendiklerini dile getirdi.

Tarihi eserlerin arasında resim yapmanın keyif verici olduğunu belirten Kabul, "Buradaki tarihi kalıntıları görmek, bilgi edinmek bizim için önemli. Resim bölümünde olduğumuz için sanat tarihi açısından da buralar bizim için faydalı olacak yerler. Burada gördüklerimizi de çizdiğimiz resimlerle ölümsüzleştirmek güzel oldu." diye konuştu.