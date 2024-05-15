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        SGK Tekirdağ İl Müdürü Alan'dan Sosyal Güvenlik Haftası mesajı

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tekirdağ İl Müdürü Fatma Derya Alan, kayıt dışı istihdamın genişlemesinin, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açtığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:26 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:26
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        SGK Tekirdağ İl Müdürü Alan'dan Sosyal Güvenlik Haftası mesajı
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        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tekirdağ İl Müdürü Fatma Derya Alan, kayıt dışı istihdamın genişlemesinin, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açtığını bildirdi.

        Alan, 13-19 Mayıs'ta kutlanan "Sosyal Güvenlik Haftası" dolayısıyla yayımladığı mesajda, hafta dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerle, toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

        Sosyal güvenlik sisteminin, bireyleri hastalık, yaşlılık, işsizlik ve kaza gibi risklere karşı koruyan ve yaşam standartlarının korunmasını sağlayan bir sistem olduğunu aktaran Alan, şunları kaydetti:

        "Sosyal Güvenlik Reformu’nun hayata geçmesi ile atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik verdik. Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır. Hafta kapsamında kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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