SGK Tekirdağ İl Müdürü Alan'dan Sosyal Güvenlik Haftası mesajı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tekirdağ İl Müdürü Fatma Derya Alan, kayıt dışı istihdamın genişlemesinin, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açtığını bildirdi.

Alan, 13-19 Mayıs'ta kutlanan "Sosyal Güvenlik Haftası" dolayısıyla yayımladığı mesajda, hafta dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerle, toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

Sosyal güvenlik sisteminin, bireyleri hastalık, yaşlılık, işsizlik ve kaza gibi risklere karşı koruyan ve yaşam standartlarının korunmasını sağlayan bir sistem olduğunu aktaran Alan, şunları kaydetti: