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        Tekirdağ'da üniversiteliler düşüncelerini Gazze için oluşturulan köşeye yazıyor

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri oluşturdukları köşeye Gazze ile ilgili düşüncelerini yazarak İsrail'in saldırılarına dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 10:38 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:38
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        Tekirdağ'da üniversiteliler düşüncelerini Gazze için oluşturulan köşeye yazıyor
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri oluşturdukları köşeye Gazze ile ilgili düşüncelerini yazarak İsrail'in saldırılarına dikkati çekiyor.

        Üniversite yerleşkesindeki Tatbikat Camisi yanında çadır kuran öğrenciler eylemlerini sürdürüyor.

        Öğrenciler, Gazze'de yaşanan zulmü ve yaşanan sıkıntıları duyurmak amacıyla İsrail'in saldırıları sona erene kadar eylemlerini devam ettirmeyi planlıyor.

        Eylemlerini sürdürdükleri alanda oluşturdukları köşeye Gazze için temenni ve düşüncelerini yazdıkları notlar asan öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekiyor.

        Üniversite öğrencisi Akın Sönmez, AA muhabirine, Gazze'de yaşanan zulme insanların sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

        Köşeye astıkları notlarla Gazze'de yaşananlara dikkat çektiklerini belirten Sönmez, "Gazze'de yaşanan soykırımı haykırmak için buradayız. Oluşturduğumuz köşeye herkes kendi düşüncesini, temennisini yazıp asıyor. Buraya astığımız notlarla orada yaşanan zulmü sessiz kalmadığımızı göstermek istedik." dedi.

        Öğrencilerden Ahmet Yazıcı ise insanlığın her zaman zulme uğrayan insanların yanında olması gerektiğini dile getirdi.

        Düşüncelerini yazdıkları notlarla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Yazıcı, "Özgür Filistin'e destek olmak için fikirlerimizi beyan ettiğimiz notları köşeye astık. İnşallah mücadele başarılı olur. İnşallah Filistin'in özgür bir devlet olmasına vesile oluruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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