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        ASPİLSAN Enerji, Türkiye'nin bölgesinde batarya üreticisi olma hedefi için çalışıyor

        ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, "Eğer bağımsız bir pil üretimi yapacaksanız, sahip olduğu bileşenlerin ülke içerisinde üretilmesi gerekiyor. Biz de bu amaçla ülkemizde madencilikten aktif madde üretimine, geri dönüşümden geri kazanıma kadar tedarikçi ağımızın bütün bileşenlerine temas ederek ülkemizde bu ekosistemi geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:26 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:26
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        ASPİLSAN Enerji, Türkiye'nin bölgesinde batarya üreticisi olma hedefi için çalışıyor
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        ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, "Eğer bağımsız bir pil üretimi yapacaksanız, sahip olduğu bileşenlerin ülke içerisinde üretilmesi gerekiyor. Biz de bu amaçla ülkemizde madencilikten aktif madde üretimine, geri dönüşümden geri kazanıma kadar tedarikçi ağımızın bütün bileşenlerine temas ederek ülkemizde bu ekosistemi geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

        Çorlu'da Sanayi, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul), Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen programın ardından gazetecilere açıklama yapan Özdemir, Türkiye'nin bölgesinde batarya üreticisi olma hedefi için çalıştıklarını söyledi.

        Dünyanın enerji ve gıda konusunda bağımsızlık arayışına girdiğini belirten Özdemir, Türkiye'nin bu konuda önemli atılımlar yaptığını ifade etti.

        Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Özdemir, "Ülkemizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız üzerinden Türkiye'nin bölgesinde batarya üreticisi olma hedefi var. Bu hedefleri gerçekleştirmek üzere 2022 yılında ASPİLSAN Enerji, lityum iyon şarj edilebilir pili üretti." dedi.

        1984'ten bu yana pil üreten bir şirket olduklarını aktaran Özdemir, üretime belli bir süre ara verdikten sonra Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda 2022 yılında tekrardan pil üretimine başladıklarını dile getirdi.

        Özdemir, Türkiye'nin her alanda yerli ve milli imkanlarla hizmet vermesi adına çaba gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Eğer bağımsız bir pil üretimi yapacaksanız, sahip olduğu bileşenlerin ülke içerisinde üretilmesi gerekiyor. Biz de bu amaçla ülkemizde madencilikten, aktif madde üretimine, geri dönüşümden geri kazanıma kadar tedarikçi ağımızın bütün bileşenlerine temas ederek ülkemizde bu ekosistemi geliştirmeye çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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