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        Tekirdağ'da ruhsatsız iş yerinde 600 kilogram kaçak et ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir iş yerinde, 600 kilogram kaçak et ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 18:38 Güncelleme: 16.05.2024 - 18:38
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        Tekirdağ'da ruhsatsız iş yerinde 600 kilogram kaçak et ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir iş yerinde, 600 kilogram kaçak et ele geçirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak et satıldığı bilgisine ulaştı.

        Polis ve zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimde, iş yerindeki kaçak 600 kilogram ete el konuldu.

        Ruhsatı olmadığı belirlenen iş yeri mühürlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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