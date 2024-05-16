Tekirdağ'da ruhsatsız iş yerinde 600 kilogram kaçak et ele geçirildi

Polis ve zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimde, iş yerindeki kaçak 600 kilogram ete el konuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak et satıldığı bilgisine ulaştı.

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