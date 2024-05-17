İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Tekirdağ Valiliği'ni ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Tekirdağ Valiliği'ni ziyaret etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Tekirdağ Valiliği'ni ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Bakan Yardımcısı Aktaş'ı, Vali Recep Soytürk karşıladı.
Bakan Yardımcısı Aktaş, Soytürk ile makamında bir süre görüştü.
Ziyarette, İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük de yer aldı.
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