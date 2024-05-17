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        Marmaraereğlisi'nde "Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Marmaraereğlisi ilçesinde "Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 12:54 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:54
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        Marmaraereğlisi'nde "Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi
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        Marmaraereğlisi ilçesinde “Engelliler Haftası” dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Marmaraereğlisi Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen etkinlikte müzisyen Bilal Göregen sahne aldı. Özel gereksinimli ressam Okan Cihan’ın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini resmettiği etkinlik, beğeni topladı.

        Daha sonra İstanbul Çırpıcı Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Marmaraereğlisi Spor Salonu’nda gösteri maçı yaptı.

        Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, yaptığı konuşmada, ilçede böyle bir etkinliği düzenlemenin onurunu ve gururunu yaşadığını söyledi.

        Bu özel haftada sporun birleştirici gücünü hissetmek ve farkındalık yaratmak amacıyla İstanbul Çırpıcı Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı misafir ettiklerini aktaran Bozkurter, "Engelleri birlikte aştık, umut dolu bir geleceğe beraber yürümek adına farkındalık oluşturduk. Her adımımızda toplumsal desteği arttırmak için sevgiyle el ele umut dolu yarınlara’’ dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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