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        "Veliköy OSB Müteşşebbis Heyeti Toplantısı" yapıldı

        Çerkezköy ilçesinde "Veliköy OSB Müteşşebbis Heyeti Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 14:02 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:02
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        "Veliköy OSB Müteşşebbis Heyeti Toplantısı" yapıldı
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        Çerkezköy ilçesinde "Veliköy OSB Müteşşebbis Heyeti Toplantısı" yapıldı.

        Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen, 7 asil ve 7 yedek toplam 14 müteşebbis heyeti temsilcisinin seçileceği Veliköy OSB Müteşşebbis Heyeti Toplantısı'nın açılış konuşmasını, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü yaptı.

        Toplantıda konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ise yaklaşık 9 aydır Tekirdağ’da görev yaptığını anımsattı.

        Tekirdağ’da en önemli ekonomik faaliyetlerinden birinin sanayi olduğu için bu konuda uzun zamandır çalıştığını anlatan Soytürk, "En son yaklaşık 10 gün önce Sayın Bakanımız yanında değerli Bakan Yardımcısı, Genel Müdürleri ve Strateji Başkanı ile bir heyet ile geldiler. Hem bazı firmalarımızı ziyaret etme fırsatı bulduk hem de OSB’ler ve bazı sanayiciler ile buluşma fırsatımız oldu." dedi.

        Vali Soytürk, 23 Mayıs'ta yeni bir toplantının daha yapılacağını duyurdu.

        Bu toplantıda da bazı sorunları masaya yatıracaklarını aktaran Vali Soytürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Sanayicimiz için sorun olan sanayi suyu ile ilgili problemi çözmek adına Meriç suyundan yapılan projeler ne aşamada, neler yapılabilir onları beraber değerlendireceğiz. Ayrıca arıtmalar, arıtmalardan çıkan çamurlarla ilgili de bir talebimiz oldu. Bunlarla ilgili de somut neler yapılabilir hangi destekler hangi krediler alınabilir onları 23’ünde görüşeceğiz. Yine OSB’lerdeki kamulaştırmalarla ilgili neler yapılabilir nasıl desteklenir bunu da konuşacağız. Sanayicilerimiz de olacak hepimiz orada olacağız. İnşallah faydalı bir görüşme olur diye düşünüyoruz."

        Toplantıda müteşebbis heyeti temsilcisi seçimi de yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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