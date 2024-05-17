Tekirdağ'da Genç Kızılay'dan çocukları mutlu eden etkinlik

Tekirdağ’da Genç Kızılay gönüllülerine üye bir grup üniversiteli, alış veriş merkezi önünde ve parklarda küçük çocukların yüzlerini renkli kalemlerle boyayarak mutlu zaman geçirmelerini sağlıyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi 8 genç, yaklaşık 2 ay önce Genç Kızılay gönüllülerine üye oldu.

Ardından "gönüllülük çalışmaları" dersi kapsamında renkli kalemler alarak Tekira AVM önüne ve sahildeki parklara giden gençler, buradaki çocukların yüzlerini boyayarak keyifli anlar yaşamalarını sağlıyor.

Haftada bir gün 2 saat gerçekleştirilen yüz boyama etkinliğine aileler de destek veriyor.

Öğrencilerden Zehra Kanat, yaptığı açıklamada, yüz boyama etkinliğini çocukları mutlu etmek ve Kızılayı tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yüzü boyanan çocukların mutlu anlar yaşadıklarını aktaran Kanat, "Yüz boyama etkinliğini okul bitene kadar sürdüreceğiz. Bazı çocuklar ilk başta bizden çekiniyor ancak diğer kardeşleri boyatınca onlar da gelip boyatıyorlar. Bazı anneler de ilk başta soğuk davranıyor ancak çocuklarının mutluluklarını görünce onlar da bize teşekkür edip yardımcı oluyorlar." dedi.