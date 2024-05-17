Ergene ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

Etkinlikler kapsamında, öğrenciler ve ilçe protokolü Hükümet Konağı önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, burada düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı.

-Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, fuarı ziyaret etti

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bu yıl 3.'sü düzenlenen Trakya Doğada Yaşam Fuarını ziyaret etti.

Sarıkurt, fuarda stant açan firmaları gezdi.

Fuarı düzenleyen firmanın sahibi Umut Güngör, fuar ve firmalarla ilgili Sarıkurt'u bilgilendirdi.

Sarıkurt, Çorlu'nun önemli bir fuara ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Burada doğada yaşayabilmek için gerekli bütün gereksinimler var. Bunlar, doğada yaşamayı ve zaman geçirmeyi sevenler için de çok önemli. Bunların yanında karavanlar da çok güzel. Bir evde ne varsa, doğada yaşamı sağlayan karavanların tamamında da bu ihtiyaçlar mevcut." dedi.

-Tekirdağ'da İŞKUR yükümlülerin istihdam edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor