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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:23 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:23
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Ergene ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

        Etkinlikler kapsamında, öğrenciler ve ilçe protokolü Hükümet Konağı önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, burada düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Daha sonra öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı.

        -Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, fuarı ziyaret etti

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bu yıl 3.'sü düzenlenen Trakya Doğada Yaşam Fuarını ziyaret etti.

        Sarıkurt, fuarda stant açan firmaları gezdi.

        Fuarı düzenleyen firmanın sahibi Umut Güngör, fuar ve firmalarla ilgili Sarıkurt'u bilgilendirdi.

        Sarıkurt, Çorlu'nun önemli bir fuara ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Burada doğada yaşayabilmek için gerekli bütün gereksinimler var. Bunlar, doğada yaşamayı ve zaman geçirmeyi sevenler için de çok önemli. Bunların yanında karavanlar da çok güzel. Bir evde ne varsa, doğada yaşamı sağlayan karavanların tamamında da bu ihtiyaçlar mevcut." dedi.

        -Tekirdağ'da İŞKUR yükümlülerin istihdam edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor

        Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Yaşar Esen, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüyle birlikte yaptıkları çalışmalarla yükümlülerin istihdam edilmesini sağladıklarını söyledi.

        Esen, Çorlu ilçesinde düzenlenen toplantıda, iş arayan yükümlüler ile işveren temsilcileriyle zaman zaman bir araya geldiklerini belirtti.

        Yükümlülerin meslek edinmeleri, istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarının sağlanması, topluma kazandırılmalarının önemli olduğunu aktaran esen, "İstihdam edilen yükümlünün tekrar suç işlemesi önlenecek, kendisine, ailesine, topluma maddi manevi faydalı olacaktır. Yaptığımız görüşmeler sonucu 10 yükümlü istihdam edildi. çalışmalarımız devam edecek." dedi.

        Toplantıya Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Güneyli de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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