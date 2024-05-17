Türkiye Sakatlar Derneği üyesi genç kızın "sağlıkçı" olma hayali temsili olarak gerçekleştirildi

Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi üyesi 23 yaşındaki Kezban Kaya, acil tıp teknikeri üniforması giyip, senaryo gereği ambulansla vakaya çıktı ve ilk müdahaleyi yaptı.

Mental rahatsızlığı bulunan Kaya, şube başkanı Gülnur Kocaçınar’a en büyük hayalinin sağlık çalışanı olmak ve ambulansla gezmek olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Kocaçınar, Kaya’nın hayalini gerçekleştirmek için özel ambulans hizmeti sunan şirketin sahibi Mehmet Yıldırım ve eşi Zeliha Yıldırım’a durumu anlattı.

Yıldırım çiftinin de konuya destek vermesiyle ambulans ekibi dernek binasına geldi.

Burada Kaya, acil tıp teknikeri kıyafetlerini giydi. Ardından bir vaka senaryosu oluşturuldu. Telsize gelen anonsun ardından Kaya’nın da içinde bulunduğu ambulans siren çalarak hareket etti ve vaka adresine ulaştı. Burada Kaya, dernek görevlisi olan sembolik hastaya müdahale etti ve ambulansa alındı.

Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar, AA muhabirine, Kaya’nın hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Yıldırım da bir gencin hayalini gerçekleştirmenin çok güzel olduğunu ifade etti.