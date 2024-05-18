Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu.
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu.
Matis, ilk olarak Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Vali Soytürk, kent hakkında bilgi verdiği Büyükelçi Matis'i ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek ziyaret için teşekkür etti.
Matis, daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'ı ziyaret etti.
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