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        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 18.05.2024 - 12:21
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        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
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        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu.

        Matis, ilk olarak Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Vali Soytürk, kent hakkında bilgi verdiği Büyükelçi Matis'i ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek ziyaret için teşekkür etti.

        Matis, daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'ı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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