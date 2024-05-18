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        Tekirdağ'da bedensel engelli öğretmen, mezun olduğu fakültede hayat mücadelesini anlattı

        Tekirdağ'da bedensel engelli öğretmen Aykut Garip, mezun olduğu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde katıldığı söyleşide hayat hikayesini öğrencilerle paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 13:18 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:18
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        Tekirdağ'da bedensel engelli öğretmen, mezun olduğu fakültede hayat mücadelesini anlattı
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        Tekirdağ'da bedensel engelli öğretmen Aykut Garip, mezun olduğu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde katıldığı söyleşide hayat hikayesini öğrencilerle paylaştı.

        Garip, fakültede düzenlenen "Engelleri beraber aştık" isimli söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

        Lise yıllarında denizde geçirdiği kaza sonucu omurilik felci olduğunu ve ardından hayatına bedensel engelli olarak devam ettiğini anlatan Garip, ameliyatların ardından Açık Öğretim Lisesinden mezun olup üniversite sınavına hazırlandığını belirtti.

        2016'da girdiği üniversite sınavında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandığını ifade eden Garip, "Üniversiteden 2020'de mezun oldum. Bu yıl Fatih Anadolu Lisesine öğretmen olarak atandım." dedi.

        Garip, kazanın ardından hiç pes etmediğini ve mücadelesini sürdürdüğünü dile getirdi.

        Başarılı olmak isteyen insanlara hiçbir şeyin engel olamayacağını ifade eden Garip, "Bu yıl meslek hayatıma başladım. Hayalim her zaman öğretmen olmaktı. Sevdiğim mesleği yaptığım için mutluyum. Hedefim yeni nesillere edebiyatı sevdirmek. Vatana, millete hayırlı nesiller yetiştirmek ümidiyle mesleğimi yapıyorum. Engel insanın kafasında başlar. İnsanların düşüncesi özgürse engel yoktur. Engeller aşılmak için vardır. Mezun olduğum fakültede düzenlenen söyleşide konuşmacı olarak yer almak da benim için ayrı bir gurur." diye konuştu.

        Engellilerin yaşadığı sorunların da konuşulduğu söyleşiye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, öğrenciler ve engelli vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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