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        Tekirdağ'da jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor

        Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 30 araç sürücüsüne 113 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 16:19 Güncelleme: 18.05.2024 - 16:19
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        Tekirdağ'da jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor
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        Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 30 araç sürücüsüne 113 bin lira ceza kesildi.

        Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri Çorlu ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde 770 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

        Uygulamaların sonunda 30 araç sürücüsüne eksikleri nedeniyle 113 bin lira para cezası kesildi, 9 araç trafikten men edildi.

        Denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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