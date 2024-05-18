Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 18:27 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Çorlu ilçesindeki operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 190 gram sentetik uyuşturucu, 108 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 90 sentetik ecza hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 200 lira ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Resmen Süper Lig'de
        Resmen Süper Lig'de
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kadrolar açıklandı!
        Kadrolar açıklandı!
        Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin
        Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin
        Gürcistan Cumhurbaşkanı tartışmalı yasayı veto etti
        Gürcistan Cumhurbaşkanı tartışmalı yasayı veto etti
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor
        Tekirdağ'da jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor
        Tekirdağ'da bedensel engelli öğretmen, mezun olduğu fakültede hayat mücadel...
        Tekirdağ'da bedensel engelli öğretmen, mezun olduğu fakültede hayat mücadel...
        Tekirdağ'da lise öğrencileri, kışlada ağırlandı
        Tekirdağ'da lise öğrencileri, kışlada ağırlandı
        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
        Tekirdağ'da öğrencilere Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki yerli araç v...
        Tekirdağ'da öğrencilere Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki yerli araç v...
        'Mavi yakalı açığının kapanması için meslek yüksekokulları artırılmalı'
        'Mavi yakalı açığının kapanması için meslek yüksekokulları artırılmalı'