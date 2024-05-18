Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Otomobilde yapılan aramada 81,3 gram altın, 13 sahte bileklik, 100 gram sahte altın, altın ayar suyu ve dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 820 lira ele geçirildi.

Ekipler, olaya karışan kişilerin içerisinde olduğunu tespit ettiği otomobili durdurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınova Mahallesinde bir vatandaşın dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

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