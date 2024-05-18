Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 18:38 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınova Mahallesinde bir vatandaşın dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Ekipler, olaya karışan kişilerin içerisinde olduğunu tespit ettiği otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 81,3 gram altın, 13 sahte bileklik, 100 gram sahte altın, altın ayar suyu ve dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 820 lira ele geçirildi.

        Araçta bulunan E.A. ve F.A.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Resmen Süper Lig'de
        Resmen Süper Lig'de
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kadrolar açıklandı!
        Kadrolar açıklandı!
        Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin
        Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin
        Gürcistan Cumhurbaşkanı tartışmalı yasayı veto etti
        Gürcistan Cumhurbaşkanı tartışmalı yasayı veto etti
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor
        Tekirdağ'da jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor
        Tekirdağ'da bedensel engelli öğretmen, mezun olduğu fakültede hayat mücadel...
        Tekirdağ'da bedensel engelli öğretmen, mezun olduğu fakültede hayat mücadel...
        Tekirdağ'da lise öğrencileri, kışlada ağırlandı
        Tekirdağ'da lise öğrencileri, kışlada ağırlandı
        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
        Tekirdağ'da öğrencilere Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki yerli araç v...
        Tekirdağ'da öğrencilere Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki yerli araç v...