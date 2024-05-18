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        Tekirdağ'da "Atatürk'ü Anma Yürüyüşü" düzenlendi

        Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 22:51 Güncelleme: 18.05.2024 - 22:51
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        Tekirdağ'da "Atatürk'ü Anma Yürüyüşü" düzenlendi
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        Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Atatürk'ü Anma Yürüyüşü" Köprübaşı mevkisinden başladı.

        Türk bayrakları ve balonlarla süslenen klasik otomobiller kortejde yer aldı.

        Korteje katılanlar Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Yürüyüşe, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Program kapsamında şarkıcı Edis sahil dolgu alanında konser verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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