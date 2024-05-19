Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Evin çatı katında yapılan aramalarda, 95 bin 920 makaron (filtreli sigara kağıdı), 28 kilogram bandrolsüz tütün, 2 makaron doldurma makinesi, 2 hava kompresörü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen adreste arama yaptı.

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