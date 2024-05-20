Tekirdağ'da müzedeki arkeolojik eserler depreme karşı sabitlendi

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenen arkeolojik eserler, olası depremlerde zarar görmemesi için özel yöntemlerle sabitlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Trakya'nın eski medeniyetlerini ortaya koyan, geçmişten geleceğe ışık tutan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki tarihi eserlerin depremlere karşı korunması için 2020 yılında başlatılan çalışma tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında arkeolojik eserler, müze mumuyla ekipler tarafından sabitlendi.

Eserlerin yapısına zarar vermeden tamamlanan sabitleme çalışmasıyla, müzedeki tarihi ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara sağlam bir şekilde aktarılması sağlanacak.

- "Müzede yaklaşık 4 bin eser sergileniyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, müzede Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde kullanılan metal kaplar, seramikler, hamam takımları, el işlemeleri, gümüş takılar ve silahlar gibi birçok eserin sergilendiğini söyledi.

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesinin çok donanımlı bir müze olduğunu anlatan Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"Müzede yaklaşık 4 bin eser sergileniyor. Depolarda da yaklaşık 20 bin eser bulunuyor. Müzede özellikle Traklara ait önemli eserler bulunuyor. Trakya ismini Traklardan alıyor. Trak medeniyetinin izlerinin en fazla görüleceği yer burasıdır. Osmanlı dönemine ait daha çok etnografik eserler, sikkeler var. Roma, Bizans ve Traklar döneminin çok önemli eserleri müzede ziyaretçileri karşılıyor."