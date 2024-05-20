Çorlu'daki tren kazası davasının gerekçeli kararı açıklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davada mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında sanıkların sorumlulukları anlatıldı, deliller sıralandı, yaralıların ifadelerine yer verildi.

Kararın kişisel kusur ve sorumluluk tespiti bölümünde dava dosyasındaki tüm delillerin incelenmesi neticesinde, her bir sanığın kişisel sorumluluğu, diğer sanıkların kusurlarından bağımsız olarak yalnızca kendi kusuru dikkate alınarak belirlendiğine vurgu yapıldı.

Mahkemenin her bir sanığın cezai sorumluluğunu ayrı ayrı değerlendirdiği, kusurlu olduğu kanıtlanan sanıklar yönünden kanunun belirlediği alt ve üst sınırlar arasında uygun bir cezaya hükmedildiğin altı çizildi.

Meydana gelen kaza bakımından herhangi bir kusuru bulunmadığı anlaşılan sanıklar yönünden ise beraat kararı verildiği işaret edildi.

Gerekçeli kararda, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan dönemin Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu'yla ilgili değerlendirmede, sanığın "kazalı hat kesiminde lokal ve şiddetli yağış olabileceğini ve yağışın demir yolu hattında hasara yol açabileceğini öngördüğü ancak daha önce mıntıkasında benzer nitelikte bir olay yaşanmamasına ve talihe güvenerek gerçekleşmeyeceği zannıyla hareket ederek hava durumunu düzenli takip etmediği, hattın özel kontrolünü sağlamadığı, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı" değerlendirilerek meydana gelen kaza yönünden bilinçli taksirli ve asli kusurlu olarak sorumlu olduğu sonucuna ulaşıldığı belirtildi.