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        Tekirdağ'da akademisyenler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

        Tekirdağ'da akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 13:56 Güncelleme: 20.05.2024 - 13:56
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        Tekirdağ'da akademisyenler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
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        Tekirdağ'da akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla üniversite yerleşkesindeki Tatbikat Camisi yanında toplandı.

        NKÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'de süren katliamlarına dünyanın sessiz kaldığını söyledi.

        Yılmaz, Filistin'de binlerce masum insanın hayatını kaybettiğini, çok sayıda insanın ise bulunduğu yerden göç etme mecburiyetinde bırakıldığını dile getirdi.

        Filistin'de yaşayanların ölüm korkusu, açlık ve yoksullukla mücadele ederek, tüm dünyaya insanlık dersi verdiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Soykırım bu şekilde devam ettiğinde gelecek nesillerin adalet duygusu zedelenmektedir. Güçlü olanın her istediğini yapabileceği algısı oluşmaktadır. Bu gelecek için çok tehlikelidir. Burada 14 gün önce başlayan 'Kampüs intifadası'nın hayırlı olmasını diliyoruz. Akademisyenler olarak arkadaşlarımızın yanında ve onlarla birlikteyiz. Bu yapılanlar bazıları tarafından küçümsenebilir ancak gönüllülük esasına bağlı eylem yapan arkadaşlarımız ve biz tarafız. Bizler, insanlıktan, mazlumdan ve Filistin'den yanayız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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