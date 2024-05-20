Tekirdağ'dan kısa kısa
Çorlu'da tenis turnuvası düzenlendi.
Çorlu'da tenis turnuvası düzenlendi.
Çorlu Belediyesince tenis kompleksinde düzenlenen "5. Geleneksel Çorlu Yıldızlar Tenis Turnuvası"na yaklaşık 100 sporcu katıldı.
Yapılan müsabakaların ardından dereceye giren sporculara Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt tarafından madalya verildi.
Sarıkurt, çok çekişmeli maçlar izlediklerini söyledi.
Turnuvaya katılan sporculara teşekkür eden Sarıkurt, Çorlu'nun adının sporla anılacağını kaydetti.
- Ergene'de doğalgaz çalışmaları
Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, ilçenin tamamının doğalgaza kavuşacağını bildirdi.
Topak, yaptığı yazılı açıklamada GAZDAŞ'ın ilçedeki altyapı çalışmalarına başlayacağını belirtti.
İlçenin gelişimi için çalıştıklarını ifade eden Topak, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
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