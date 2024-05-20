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        Tekirdağ'da su dolu çukura düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde su dolu çukura düşen çocuk, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:22 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:22
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        Tekirdağ'da su dolu çukura düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde su dolu çukura düşen çocuk, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Balabancık Mahallesi'nde bir evin bahçesinde oyun oynayan 11 yaşındaki H.B.G, tarım amaçlı kullanılan su dolu çukura düştü.

        Durumu gören vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtardı.

        Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, daha sonra Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        H.B.G'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Olayla ilgili bahçe sahibi H.B, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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